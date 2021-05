Multi machines

Petit jeu trouvé sur PS4 à la base, mais tout neuf et tout joli dans son plastique, je me suis du coup chopé la version One sur le live pour le faire tranquillement car il me bottait bien. Et grand bien m'en a pris car ce petit jeu est un bon concentré de fun à l'ancienne.+ Le gameplay simple, mais addictif et bien nerveux.+ La réalisation façon 16bits tient bien la route, et ça ne rame jamais.+ Quelques bonus à déverrouiller histoire de donner envie de jouer.+ On crève toutes les 5 min au départ mais on a constamment envie de relancer une partie.+ Un mode 2 joueurs est présent histoire de défourailler avec un pote.+ L'évolution en puissance des personnages.- Court quand même pour le prix.- On en veut un peu plus pour continuer à s'éclater !!Franchement, j'ai adoré ce titre. Clairement c'est pas la prod du siècle, mais il fait ce qu'on peut attendre de lui, nous amuser et nous faire passer les nerfs bien comme il faut. Il est un peu court, quelques niveaux de plus n'auraient pas été de refus, surtout vu les bonus à déverrouiller ... mais c'est un petit coup de cœur pour moiJ'adore.