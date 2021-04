Tout est dans le titre.Vous devez installer l'application sur une PS4 (et pas une PS5) et vous inscrire avec un nouveau compte pour en bénéficier.Ensuite, c'est seulement 5€/mois.Et le service appartient à Sony. #SupportPlaystation.Je vous recommande Kobayashi-san Chi no Maid Dragon / 小林さんちのメイドラゴン et j'ai commencé C - CONTROL, ça m'intrigue comme animé.Et vous, vous conseillez quoi comme Anime sur Wakanim ? (Je recommande High Score Girl sur Netflix aussi)