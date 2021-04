La chute de « l’un des plus grands personnages de tous les temps »



Entre 1996 et 1999, Naughty Dog développe quatre opus, tous acclamés par la critique. Mais la relation avec Universal, qui détient les droits depuis le deal initial, se dégrade. Coincé, le studio cède définitivement les droits à Universal au début du second millénaire. « On était financés par Universal. On allait beaucoup chez eux. Mais on a toujours eu le sentiment qu'Universal ne savait pas quoi faire de nous. C'était un studio de cinéma. Ils passaient simplement les disques à Sony, qui était l’éditeur » rappelle Erick Pangilinan, directeur artistique du studio. Crash Team Racing représente le dernier contact de Naughty Dog avec sa licence mythique. « C’est malheureux à bien des égards » juge Jason Rubin. « [Crash s'est] perdu dans le remaniement, car il aurait pu être l'un des grands personnages de tous les temps, si l'on en juge par son statut en 1998 ou 1999. » En 2011, sur son blog, Andy Gavin partageait l’avis de son confrère : « Les titres actuels (ou récents) [de la série Crash Bandicoot] ne sont pas intéressants, mais le personnage l’est. Les commentaires sur mon blog le prouvent. Les gens aiment toujours le personnage, son univers et les jeux. S’il était possible de jouer à un bon Crash, dans une version modernisée, des millions de joueurs le feraient. » Il a vu juste. Sorti en juin 2017, Crash Bandicoot : N.Sane Trilogy s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires. Et Crash Team Racing : Nitro Fueled – la version remasterisée du jeu de course qui débarque le 21 juin sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch - pourrait bien connaître le même succès.

HelloJ'apprécie pas mal en ce moment Crash on Time sur Mobile, et je voulais savoir s'il y en a qui ont testé le dernier Crash sur Mobile ^^ ?Dans le cadre de mon émission, j'ai essayé de me repencher brièvement sur l'histoire de Crash (et je suis tombé dans le travers de la licence revendue à Universal, alors qu'à la base, c'est une cocréation de Sony avec Universal... Qui a mal tourné.J'avais envie de me rattraper en développant un peu plus l'histoire ici :Bon, je me dis même que je devrais faire un dossier entier sur Crash sur Otakugame.fr... Bon week end à tous ^^ !