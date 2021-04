JVLive

Sur le blog de Sony Interactive Entertainment, on se félicite d'avoir construit un packaging totalement écologique pour la PS5 en fin d'année dernière. «Un pas supplémentaire pour Sony vers le zéro déchet», indique SIE en rappelant les tristes chiffres de la pollution au plastique sur la planète qui tue notamment l'écosystème maritime.Ainsi, dans son plan vert pour 2025, le One Blue Ocean Project, la firme japonaise essaye d'arriver à une suppression de ses émissions de carbone, avec pour objectif 0% en 2050. Dans 3 ans, la société devrait déjà avoir éliminé le plastique dans tous ses nouveaux petits emballages, et une réduction à 10% pour tous ses autres produits.Le packaging de la PS5 est aujourd'hui entre 93 et 99% «assuré sans plastique»: «c'est pour cela qu'il semble un peu différent pour cette génération». Dans ses cartons, les attaches plastiques de câbles sont désormais en papier, et la colle remplacée par des encoches cartonnées. Dans les nouveaux packaging des DualShock 4, 70% de l'emballage est en plastique recyclé. Et Sony souhaite encore s'améliorer en 2021 en «testant» des boîtes de jeux physique en plastique recyclables.Une belle initiative, d'autant qu'il sera bientôt plus compliqué de réduire les émissions de CO2 quand tout sera dématérialisé...