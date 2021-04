De mon côté, j'ai fait une petite vidéo sur la Xbox Series S, car j'ai beaucoup de personnes qui veulent absolument paramétrer la Xbox Series S à sortir un signal vidéo en 1440p (!) sur un écran 4K (?!) sans que cela n'ait réellement d'intérêt, puisque la liste des résolution dépend du téléviseur d'une part, et d'autre part... Bah autant faire la console sortir son signal vidéo en 4K et l'upscaler par elle même, surtout qu'elle dispose d'un upscale plutôt bon en général. Par contre j'ai du mal à l'imager car je n'ai pas de carte d'acquition vidéo en 4K pour montrer cela ^^' !

Who likes this ?

posted the 04/08/2021 at 03:50 AM by suzukube