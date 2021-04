Hello ! Nouveau top participatif comme chaque mois avec cette fois le top 10 des meilleurs jeux 2D selon Gamekyo. Je rappel que le trio de tête de la 3D c'était en premier Mario 64, suivis de Banjo Kazooie et de Super Mario Galaxy.Voyons voir si Mario va encore dominer cette fois ci !Mais avant les votes, petit rappel des règles :Allez, c'est partit et merci d'avance à tout ceux qui prennent la peine de venir votez !Les jeux :- Super Mario World (8 votes)- Super Mario World 2 Yoshi's Island (6 votes)- Super Mario Land (1 vote)- Super Mario Bros 3 (4 votes)- Super Mario All Stars (2 votes)- New Super Mario Bros DS (1 vote)- New Super Mario Bros Wii (1 vote)- New Super Mario Bros U (1 vote)- Yoshi's Wooly World (1 vote)- Sonic Megadrive (2 votes)- Sonic 2 (1 vote)- Sonic 3 & Knuckles (2 votes)- Sonic Mania (4 votes)- Rayman (2 votes)- Rayman Origins (1 vote)- Rayman Legends (2 votes)- Donkey Kong Country (5 votes)- Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest (4 votes)- Donkey Kong Country Tropical Freeze (6 votes)- Mr Nutz (1 vote)- Alex Kid In The Miracle World (1 vote)- Quackshot (1 vote)- World of Illusion Mickey And Donald (1 vote)- Duck Tales 2 (1 vote)- Celeste (2 votes)- Aladdin (2 votes)- Megaman 2 (1 vote)- Megaman 4 (1 vote)- Megaman 6 (1 vote)- Megaman 7 (1 vote)- Megaman 8 (1 vote)- Megaman X (3 votes)- Megaman 11 (1 vote)- Inside (1 vote)- Skyblazer (1 vote)- Super Castlevania IV (1 vote)- Super Ghouls N Ghost (1 vote)- Rocket Knight Adventure (1 vote)- Goemon Fight 2 (1 vote)ni