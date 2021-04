Après Rare la semaine dernière, on s'attaque cette fois ci à un autre mastodonte du jeux vidéo, Naugty Dog ! Maître dans la technique et la mise en scène, j'ai jouer à tout leur jeux depuis le tout premier Crash sortit sur Ps1 et donc voici le top 10 de leur meilleur jeux !10)- Spin of et "suite" de Uncharted 4, Lost Legacy met en scène Chloé Frazer rencontré dans Uncharted 2, à la recherche d'une relique perdue au fin fond de L'Inde. Le jeu toujours aussi magnifique, reprenant le moteur de Uncharted 4 m'a beaucoup plu, certe cours mais l'aventure vaut vraiment le coup, la zone ouverte était vraiment agréable à parcourir !9)- Formule beaucoup plus mâture, cette suite de Jak and Daxter change radicalement, on se retrouve dans une ville ouverte ou il faudra aller chercher des missions, dans un jeu qui est beaucoup plus action que le précédent. L'univers est bien plus travailler même si le côté plate forme à presque disparu. Le jeu a cependant une difficulté un peu abusé qui peut décourager mais ça reste quand même un très bon jeu !- Le tout premier jeu de plate forme de ND et quel pied ! Ça manque parfois un peu de précision dans les sauts mais l'univers loufoque de Crash fait qu'on enchaîne les niveaux avec plaisir. N'a peut être pas la carrure d'un Mario 64 mais le jeu reste toujours top même aujourd'hui, attention au saut par contre !7)- Meilleur de mon point de vue que Jak 2, Jak 3 met en scène les buggy pour des courses endiablées dans le désert ! Des missions plus variés, plus d'armes et plus de variété dans les situations proposées, une phase plate forme plus prononcé même si ça reste toujours un jeu d'action, bref, c'est le 2 mais en plus fun et quel claque graphique pour l'époque ! Ce dernier est également moins frustrant que le 2 en terme de difficulté ce qui fait que pour ma part, je le trouve meilleur.6)- Un festival d'effet spéciaux dans tout les sens, avec des phases d'action qui n'aurait rien à envier à ce bon vieux Michael Bay ! Le jeu est une tuerie en terme de jeu d'action avec des décors variés et tout aussi incroyable pour la rétine ! C'est du non stop pendant 15 heures de jeux environ malgré une histoire un chouilla moisi quand même et un méchant vraiment cliché. Mais en terme de jeux d'action pur, c'est du grand art !5)- La suite en mieux, avec des décors qui ne se limite plus à une île, et des phases en véhicules et aquatique de toute beauté ! Un jeu plus riche, plus complet que ne l'étais le premier tout simplement.4)- La relève de Crash Bandicoot, avant que ND tourne vers l'action et le "mâture". Un excellent jeu de plate forme au gameplay très variés, assez long et également plutôt élevé en difficulté. Je me souviens de niveaux marquant comme la grotte au araignée, les marais ou encore la jungle. Bref, c'est du tout bon !3)- Et non, pas premier car même si j'ai adoré plus que tout ce jeu, son rythme un peu trop haché et son histoire qui m'a pas convaincu à 100 % font qu'il n'est "que" troisième de mon classement. Visuellement impressionnant,, c'est quand même une aventure à faire absolument ! En terme de tension, c'est du très haut niveau et le jeu a un gameplay bien plus élaboré que le premier, pour des combats sans pitié dans un univers qu'il l'est tout autant !2)- Oui... Pour moi le meilleur Uncharted. Le plus beau, le plus mâture, avec une histoire certe basique à base de trésor de pirate, mais tellement bien racontée, avec Sam qui est un excellent personnage, et que dire de Nathan et de Elena, le couple le plus mignon du JV x). L'ambiance est incroyable, c'est variés dans ses décors, et même si pour un épisode conclusion, ça manque un peu de moment "grand spectacle" ça reste une aventure qui m'a profondément marqué, avec une conclusion de toute beauté, c'est un véritable jeu coup de cœur et bordel qu'est ce que c'est beau...1)- Pour moi, le meilleur jeu de ND actuellement c'est celui là ! Ce jeu m'a marqué d'autant plus que je m'attendais à pas grand chose, juste à une histoire de zombies dans un univers post apocalyptique de plus et bordel que je me suis gouré sur toute la ligne ! Même si dans les fait, c'est un peu ça mais bons sang quel voyage ! Quel claque ! Quel aventure ! Le meilleur duo qu'on est vu dans un JV que celui de Joel et Ellie, un jeu qui vous marque au fer rouge, et dont on se souviendra tous tellement il est grandiose. Plus poétique également que Part 2 avec une musique qui heureusement même si discrète n'est pas presque inexistante comme dans le 2 malgré de bon thème. C'est pour moi le chef d'œuvre ultime de ND et même si le gameplay a vieilli, ça reste un jeu que je me refais régulièrement tellement c'est un plaisir à chaque fois !Mentions honorable pour ces jeux qui ont failli intégrer mon classement tout de même :- Crash 3 et Team Racing- Uncharted 3J'espère que ce top vous a plu et n'hésitez pas à me mettre votre top 10 dans les commentaires. Bon week-end et Joyeuse Pâques