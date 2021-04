C'est assez chelou je vous avoue mais le jeu Super Mario Bros. 35 qui était auparavant offert sur Nintendo Switch pour les abonnés au service Nintendo Switch Online marche encore chez moi alors que le jeu n'est plus censé être disponible depuis la fin des célébrations pour les 35 ans de Mario...Sur Twitter je viens de voir que d'autres personnes sont dans le même cas que moi ! :O S'agirait-il d'un bug rare ?Ou alors cette date fatidique auréolée de mystère aurait-elle été finalement un signe de la part de sa sérénité Nintendo afin de choisir une armée d'élus pour guider le reste de l'humanité dans la lumière ? XD -jereprendsmarespiration-C'est nimp cette histoire mais bon ça fait plaiz hahaha !

Like

Who likes this ?

posted the 04/01/2021 at 09:18 PM by kevinmccallisterrr