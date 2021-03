Houla stop. Calmez-vous. Oui, je sais qu'il ne s'est écoulé que 171 jours depuis la sortie de la Xbox Series S et que vous allez exprimer votre mécontentement dans l'espace commentaire réservé à cet effet. Et 171 jours, c'est exactement 5 mois et 19 jours, donc si j'arrondis, ça fait... Bah ouais, 6 mois.DONC mon petit bilan, non préparé et chill avec une vidéo totalement en live comme j'en ai l'habitude (lol au moins, je n'ai pas préparer un jolis arguments sur les forces et les faiblesses de la console) où j'avais envie de chiller sur la façon dont moi j'utilise ma console, et qui me convient à merveille (et j'en suis surpris, elle a totalement éclipsé ma Xbox One X chez moi, et j'y joue quasi autant qu'à ma PS5 et ma Nintendo Switch. Un exploit).Bref, j'en parle beaucoup de cette console, mais j'sais pas... Elle me rappelle un peu ma Super Nintendo. Ma NES. Ma GameCube. Des consoles que j'avais pas peur de ramener au boulot. De rayer. De la faire tomber sur le siège arrière de ma voiture. Je peux l'amener chez des amis pour une tite soirée Xbox avec des manettes Xbox pétés que j'ai pas peur de prêter. C'est...Génial en fait.Et je ne pensais même pas l'aimer autant cette console, les débuts ont été difficiles, et 6 mois plus tard, elle est toujours là. Et je n'ai AUCUNE envie d'acheter une Xbox Series X, même si j'en ai eu plusieurs fois l'opportunité (j'avoue que The Medium en 4K, ça me tente pas plus que ça).Bref... J'ai vraiment envie de dire merci à Microsoft de nous proposer une console abordable, mais performante, qui s'adresse à ceux qui veulent juste s'amuser sans passer son temps à compter les pixels - mais qui déplaira à ceux qui attendent la Nintendo Switch Pro avec DLSS.Et... Vous ?Continuez vous de pensez que cette console est une arlésienne qui n'aurait jamais du exister et qui est un affront à la maitrise hardware de Microsoft ? Comptez-vous en acheter une ? Trop limitée ? Inutile ? FLD ?Avez-vous peur d'un sort à la PS Vita ?