Jeux Video

Non, ce n'est pas à cause du 40/40 pour Nintendogs.



Eiichi Sato a été arrêté pour fraude, ayant globalement mis en place un système d'usurpation d'identité afin qu'il puisse toucher certains de ses articles comme pigiste en bonus de son propre salaire.



Bon ce qui est bien au Japon, c'est que lorsque t'as le nez dans la merde, t'as vite tendance à avouer contrairement à ici #Balkany



"Je n'avais pas d'économies et je m'inquiétais pour l'avenir.", ajoutant qu'il savait qu'il allait se faire chopper mais que l'appel de l'argent a été plus fort.