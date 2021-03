Bon... J'ai un curieux dilemme. J'ai fait mon petit test du casque sans fil Xbox en toute sincérité. Pas de sponso, je l'ai acheté tout seul comme un grand. Très surpris de la qualité et de la faible latence pour un casque sans fil, et surtout sans aucun dongle disgracieux sur la console... Je salue le travail des ingénieurs de chez Microsoft la dessus, avec en plus la possibilité de se connecter en Bluetooth... Le tout pour seulement 99€. Masterchief ^^ !Bon, le truc, c'est qu'en lisant le test de lesnumeriques, je lis limite que le son du casque est très mauvais et... Je suis très surpris, ce n'est pas du tout mon ressenti O_o !J'ai bien conscience qu'ils ont probablement "raison" avec leurs nombreuses mesures et capteurs (comme le poids sur la tête). Mais en terme de ressenti, je suis satisfait du casque - surtout par rapport à son prix, et sa transparence dans l'écosystème Xbox ^^ ! Et je kiffe la simplicité pour baisser le volume du chat ou augmenter celui du son - j'suis un peu Apple de ce côté, j'aime le minimalisme.Je voulais juste savoir si certains d'entres vous ont acheté ce casque, et si oui, quel est votre avis dessus ? Êtes vous très satisfaits ? Déçus ?