HelloBon, en ces périodes de confinement pas facile pour tout le monde, je partage avec vous (en espérant que ce ne soit pas déplacé et/ou frustrant) des images de mon île à l'occasion de ma découverte du casque Microsoft Xbox !Alors qu'on attend toujours le retour de l'expert des casques de Gamekyo, @Shincloud, je vous partage simplement l'unboxing de ce casque (accompagné d'un 3D Pulse d'ailleurs).Je prépare également une vidéo prise en main du casque (je ne sais pas encore vraiment sous quelle forme faire cela... Je pense faire un format sincère proche du stream, je ne suis pas du tout sponsorisé d'aucune manière sur ces casque) pour vous un petit retour.Bon courage à tous (et ne me posez pas de question sur le confinement en Martinique, moi même je ne comprends pour le coup pas l'intérêt d'un couvre-feu de 22h à 6h du matin, j'veux dire, c'est pas comme si il y avait foule dans les rues à partir de 22h sur l'île ?!), en espérant que le confinement reste supportable pour la majorité d'entres vous.Tchouss !

Like

Who likes this ?

posted the 03/25/2021 at 09:20 PM by suzukube