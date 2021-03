Pour cela, c'est très simple :- Si vous avez une GTX 1060, achetez une GTX 3060 et BOOM ! FPS doublés !- Si vous avez une GTX 1070, achetez une GTX 3070 et BOOM ! FPS doublés !- Si vous avez une GTX 1080, achetez une GTX 3080 et BOOM ! FPS doublés !Tokyo Night Flightpath:RTX 3060 vs GTX 1060: +89%RTX 3070 vs GTX 1070: +138%RTX 3080 vs GTX 1080: +143%Tokyo Day Flightpath:RTX 3060 vs GTX 1060: +60%RTX 3070 vs GTX 1070: +137%RTX 3080 vs GTX 1080: +141%London Night Flightpath:RTX 3060 vs GTX 1060: +89%RTX 3070 vs GTX 1070: +123%RTX 3080 vs GTX 1080: +146%New York Day Flightpath:RTX 3060 vs GTX 1060: +66%RTX 3070 vs GTX 1070: +82%RTX 3080 vs GTX 1080: +102%Doha Flightpath (CPU-Limited on 30-Series in some scenarios):RTX 3060 vs GTX 1060: +41%RTX 3070 vs GTX 1070: +35%RTX 3080 vs GTX 1080: +82%