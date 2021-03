Le reste de l'article ICI

Phil Spencer avait déjà annoncé la couleur il y a quelques mois, Xbox compte bien poursuivre sa stratégie d’acquisition de studios et d’éditeurs. C’est un fait, Microsoft capitalise fortement sur son écosystème plutôt que sur la vente de consoles. Ainsi,pour alimenter l’offre de services. Après le rachat retentissant de Bethesda, Xbox pourrait bien tenter d’ajouter Konami et Sega à son écosystème. Le but serait de gagner du terrain au Japon, où la Xbox est très peu présente avec l’écrasante domination de PlayStation et Nintendo.Microsoft voit grand. Par l’intermédiaire de Phil Spencer, Xbox affirme de plus en plus ses ambitions sur le marché du jeu vidéo. Le rachat de Bethesda pour 7,5 milliards de dollars n’était qu’un début pour Microsoft, qui compte bien continuer sur sa lancée. D’après les informations desur Twitter,. Le but principal de ce ou ces rachats serait de renforcer la position de Xbox au Japon. En effet, Xbox a depuis longtemps essayé de pénétrer ce marché, jusqu’ici sans grand succès.