Lors de l'achat de ma Xbox Series S, je m'étais dis que c'était l'occasion parfaite pour découvrir Crash Bandicoot 4, alors en promo à 30 €.Et...Quelle ne fut ma deception. Du 900p, 60 fps, le jeu tournait bien mieux sur ma Xbox One X, alors qu'on savait tous que c'était lié à la conception relativement mauvaise de la Xbox Series S en terme de rétrocompatibilité sur les jeux Xbox One...Du coup, j'ai laissé le jeu de côté, je n'espérais même pas une mise à jour vu que la plupart des éditeurs ont l'air de s'en foutre complètement (coucou SoulCalibur, si vous passez par là, je veux jouer avec 2B en 1080p please au lieu du 720p).Et là, surprise ! Une mise à jour Next-Gen est disponible pour le jeu ! Alors évidemment, qui dit jeu optimisé Xbox Series S dit également obligation de l'installer sur le disque dur de la Series S, mais le jeu ne fait que 22 go et...Quel bonheur de retrouver le jeu en 1080p 60fps et ne pas avoir la sensation de jouer à la versions Nintendo Switch du jeu ^^ !Merci Activision d'avoir pris la peine d'optimiser le jeu sur Series S/X et PS5 (surtout pour la version Series S en fait qui en avait grandement besoin), et de facturer cela 0 €. J'apprécie grandement, et je vais pouvoir reprendre mon aventure ^^ !