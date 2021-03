[video]https://www.youtube.com/watch?v=TyspweHYBd4https://www.youtube.com/watch?v=TyspweHYBd4[/video] Parfois on trouve des perles sur Youtube. A la fois hyper fidèle et moderne, cette réorchestration faite par un fan conserve la sonorité originale , mais en rajoutant subtilement quelques instrus (comme la guitare électrique) avec de meilleurs sonorités pour en améliorer le rendu général. Le résultat s'avère grandiose. Bonne écoute.

posted the 03/12/2021 at 01:30 PM by obi69