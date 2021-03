Pas une journée passe sans que le progressisme agit sur l'espace numérique des utilisateurs.La dernière bêtise de ce mouvement est plutôt débile, une nouvelle fois.Disney a décidé de retirer de la zone réservée aux enfants de sa plateforme de streaming les films d'animations cultes que sont Peter Pan et Dumbo à cause de stéréotypes présents dans ces œuvres. LOOOLEn effet pour Disney, ces contenus présenteraient des " des stéréotypes négatifs importants sur les personnages noirs et amérindiens."Néanmoins les deux programmes restent visionnables dans la catégorie adulte du service.

«Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter la conversation pour créer ensemble un avenir plus inclusif»

posted the 03/11/2021 at 04:34 AM by kratoszeus