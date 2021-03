Hello

Je suis à la recherche de Wiimote+ de super qualité (pas les truc genre Under Control).

Les officielles deviennent rares et super chères.

Connaissez vous des clones chinois de qualité acceptables (j'avais des fausses dualshock3 chinoise qui étaient bluffantes)

Si vous avez 2 wiimote+ à me vendre, faites moi des offres!

Merci