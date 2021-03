Dans tous les cas, cela renforce l’idée que Elden Ring va bien se montrer dans les prochains jours, voire semaines.

Une information encore une fois confirmée par VGC, qui indique même qu’un trailer leaké est en train de circuler.Le site affirme qu’une vidéo circule activement sur plusieurs groupes de chat online. Bien entendu, il ne sera pas question de la diffuser ici, puisqu’il s’agit d’une vidéo confidentielle Bandai Namco, mais le site peu néanmoins décrire quelques secondes de cette vidéo.Il s’agirait une vidéo de gameplay, dans laquelle un narrateur déclarerait : « Je ne peux seulement qu’imaginer ce qui vous pousse à rechercher l’Elden Ring. Je suppose que je ne peux pas vous convaincre de faire demi-tour. Très bien alors ! »A l’écran, on y verrait alors un gameplay très proche de ce que l’on peut attendre d’un Souls-like, ainsi qu’une séquence à cheval et des combats de boss contre un grand ennemi armé d’une épée et un dragon.VGC indique ensuite que même si dans l’extrait de la vidéo qu’ils ont vu,Une source interne très proche du développement précise que la pandémie et le travail à distance a fortement retardé le jeu, qui n’est donc pas certain du tout de sortir cette année, bien au contraire.Bonus