Quel régal!! on dirait qu'on assiste au résultat du labo de la team mario pour ces derniers temps, Ils tiennent quelque chose là ils peuvent capitaliser dessus je pense pas forcément en copier coller mais vous imaginez un futur mario avec cette formule?ca peux prendre pleins de formes différentes évidemment, j'espère que les retours sont bons parce que ce serai dommage que Nintendo écarte les excellentes idées de cette éxperience.

posted the 02/28/2021 at 06:12 PM by myki