Hello a tous ,



j'ai besoin de vos lumières,



a savoir pour comprendre que j'ai preco une ps5 , Trois jours après l'ouverture des précommande de novembre ,



je suis toujours sur liste d'attente



hier je reçoit un message de Micromania



qui dis '' cher client convertissez la réservation de votre ps5 en commande , cliquez ici pour plus d'informations ''



donc je clique sur le lien et j'atterrie sur leur site ave mon numéro de réservations, puis ce message ,



cher micromane,



vous avez réservé une console ps5,

votre magasin de retrait étant temporairement fermé en raison des mesures sanitaires , convertissez des maintenant votre réservation en commande pour recevoir votre ps5 chez vous !



ensuite il y a un lien pour validé ma commande avec une date limite de validation au 25/02/2021





quelqu'un a eu ce message ? si oui cela veut il dire que si je paye je reçoit ma ps5 ou bien est ce seulement pour faire rentrer des sous de leur coté ? ca me ferai chier de payer pour la recevoir dans 3 mois quoi