Qui se dévoue pour un résumé ?Quality / PerformanceXbox Series X : 2160p dynamique 30 fps / 2160p dynamique 60 fpsXbox Series S : 1440p dynamique 30 fps / 1080p dynamique 60 fpsPS5 : 2160p dynamique 30 fps / 2160p dynamique 60 fpsNintendo Switch : 720p dynamique (dock) / 504p dynamique (portable)Pas de ralentissements sur Xbox Series ni sur PS5, sauf en regardant le ciel puis le sol où du tearing arrive, avec une perte de 1 à 2 fps. La version Nintendo Switch peut atteindre facilement les 20 fps, et ne tiens pratiquement jamais les 30 fps. Il tourne moins bien que Breath of the Wild.Bon, j'avoue, en vrai, j'm'en fous un peu, ça m'a juste rappelé que j'devrais me relancer dans cette aventure et lui laisser sa chance à ce jeu ^^ !