«Il y a une TRÈS MAUVAISE PRESSE à propos de notre activité qui rapporte énormément d’argent, et je pense que cette haine à notre égard n’est pas du tout justifiée. Nous ne faisons qu'agir en tant qu'intermédiaire pour des articles très demandés qui sont en quantité limitée.»

Lorsque l’on regarde toutes les histoires qui les entourent , on a l’impression que leur déclaration pourrait sonner comme unet pourtant, le titre de cette news n’est en aucun cas un mensonge.Avant d’aller plus loin, rappelons en quelques mots ce qu’est le scalpage. Il s’agit tout simplement du fait d’acheter un/des produit(s) en gros, pour ensuite les revendreAprès avoir lu ça, vous vous demandez peut-être pourquoi certains scalpers sont remontés contre toutes celles et ceux qui leur font mauvaise publicité ?La première raison vous étonnera peut-être, mais certains pratiquants mettent au même niveauBien qu’existant depuis plusieurs années maintenant, le scalpage a pris une toute autre dimension depuis la sortie des consoles Xbox Series et PS5.D’après l’analysteavec des prix de vente bien plus élevés.En règle générale, un scalper revend une PS5 pour un prix compris, tandis que le secteur de venteconnaît une forte pénurie, contraignant les différentes enseignes à ne pas pouvoir satisfaire un acheteurAutre point qui fait enrager les scalpers, le fait de, qui a récemment interrogé Jordan, l’une des grosses têtes de ce réseau, est revenu sur cette fausse publicité et cette fausse image que se traînent les scalpers parmi la population.Plus loin dans l’interview,raconte qu'il a réussi à obtenir, pour ensuite les revendre à hauteur de, soit environEn comparaison, le prix de vente le plus élevé recommandé pour la PS5 en magasin est d'environ, soitCependant, Jordan estime que tout cela, ajoutant que ce n’est en rien différent de la façon dont fonctionnent d’autres entreprises.En outre, l’homme appuie son argumentaire en, une société qui achète du lait aux agriculteurs et le revend beaucoup plus chers aux consommateurs.«Personne ne semble jamais se plaindre à ce sujet, du moins», conclut-il.Cela étant dit, nous nous permettons de rappeler à Jordan que le scalpage de PS5, là où des entreprises commeou encore, fournissent un service client à chacun de leurs acheteurs...Bordel, ce FOUTAGE DE GUEULE sérieux, qu'est-ce-qu'il faut pas entendreEt c'est quoi ces comparaisons foireuses en plusBientôt, on va les pleurer...