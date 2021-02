marqués

Etant un joueur solo, le scénario a une importance pour moi, bien que j'adore les Mario^^Je vous propose de faire un "top" (sans nombre précis) des jeux avec les meilleurs scénarios qui vous ontAlors attention,, exemple: Spec Ops The Line a un super scénario mais c'est un TPS classique. Je vous demande juste les meilleurs scénarios selon vous et dans le désordre si vous voulez.Et merci de votre participationalité.Môa (dans le désordre):- Série Metal Gear Solid- Série Mass Effect- Série God Of war- Série Red Dead Redemption- Série Phoenix Wright- Série Dead Space- Silent Hill 1, 2, 3 et Shattered Memories- Walking Dead Telltale series- Inside- Final Fantasy 4, 6, 7 et 8- Limbo- Spec Ops The Line- Infamous 1- Bioshock Infinite- Zelda Ocarina of Time- Dishonored 1- GTA 4- Fahrenheit - Indigo Prophecy- Heavy Rain- Resident Evil 2 et Code Veronica- Shadow of the Colossus- Assassin's Creed 2- Horizon - Zero Down- Onimusha 1- Shenmue 1- Project Zero 2- Splinter Cell Double Agent (version SD)- Mafia 1Mention spéciale a:- DBZ FighterZ- Hitman Absolution- Mortal Kombat- Max Payne 3- Call of Duty Black OPS 1 et 2A vous