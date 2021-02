HelloTout nouveau tout chaud, je vous partage le projet PRIM : un jeu d'aventure en Point and Click très inspiré de l'univers de Team Burton et de Monkey Island (dixit son créateur, Jonas Fisch, qui travaille sur ce jeu depuis des années).Le jeu vient de proposer une démo gratuite pour un tremplin Kickstarter.Vous jouez le rôle de Prim, une enfant qui n'est autre que la fille...De la Mort en personne.Elle décide d'aller visiter le monde des vivants, et forcément, son Père ne va pas être vraiment d'accord.La démo vous place dans la peau de la jeune fille après qu'elle se soit disputée avec son père : la voilà enfermée dans sa chambre, cherhant un moyen de s'échapper.La démo n'est pour le moment composé que de 2 pièces (avec cinématiques) mais montre déjà d'énormes qualités. Globalement :Travail très impressionnant.La programmation est tout simplement parfaite. Le jeu fonctionne parfaitement et en douceur, même sur mon ancien PC. Il y a des effets spéciaux, des effets de trame et d'éclairages, etc.C'est la même chose pour le paysage et la musique. L'animation est cool aussi (peut-être qu'elle pourrait avoir plus d'images après le Kickstarter) et j'ai vraiment apprécié la partition (qui se situe entre Oscar Araujo et Danny Elfmann).Le jeu des acteurs est bon aussi (je préfère peut-être la voix allemande: l'actrice anglaise utilise peut-être un peu trop leà mon goût mais les deux sont très professionnelles et j'aime les deux doublages.Les puzzles sont intéressants et j'ai vraiment adoré l'idée du menu utilisé avec le tapis de souris qui se déroule à volonté.On sent une véritable amour des interface des séries Broken Sword et Monkey island.Dernier point mais non le moindre: la traduction (en sous titré) en français est déjà présente et s'avère absolument époustouflante. Ce n'est pas qu'une simple traduction: le texte est également parfaitement adapté. Bravo !Et la fin de la démo était inattendue mais bien trouvée! ^^Bref, un jeu à surveiller de très près si vous aimez le genre duLa campagne kickstarer démarre en février : je me permet donc de créer ce blog pour augmenter la visibilité de ce projet prometteur !➡️(campagne pas encore ouverte)➡️