Pour résumer :Un jeu qui a l'air plutôt fun, mais aussi assez répétitif, y compris dans ses différents modes de jeux qui se ressemblent tous.C'est plutôt bien réalisé, même si je ne comprends pas l'exclusivité PS5. Il mériterait d'être aussi sur PS4, et sur PC au minimum.Il a aussi tout l'aura d'un Free To Play (j'aime bien le Charadesign), je pense que Sony rate vraiment le coche sur ce jeu. Même Rocket League est passé Free to Play, on est en 2021 tout de même !Je serais Sony, j'aurais même poussé le vice à sortir le jeu sur Xbox Series