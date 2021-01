Ô Alex Kidd, personnage aussi mignon qu'oublié, ton nom est aujourd'hui abscons, tes rêves, évaporés. Château désenchanté par l'inanité de son existence, cette aventure n'est point bellement parfumée, mais sent plutôt le rance. La beauté est certes un apparat aussi éphémère que superflue, mais t'en doter un tant soit peu, m'aurait éviter d'avoir mal au c**. De la torpeur de tes mouvements se dessine le fixisme de l'être : toi petit garçon, tu te prenais pour Mario, mais tu n'en as que le paraître. Petite ROM désincarnée cachée sur mon disque dur, tu n'auras brillé qu'un temps face à la médiocrité de cette aventure. De ce chemin de croix en quête d'absolution, ta difficulté mal dosée me fait dire que j'ai toujours mal au f***. Drapé d'une mélopée digne d'une scie sauteuse, mes oreilles me rappellent qu'elles ont déjà été plus heureuses. Pierre/papier/ciseaux démultipliés à l'infini, ne font point un bon jeu, bien mal t'en a pris. Qu'ajouter face à la petitesse de cette aventure, si ce n'est que de te souhaiter allégresse, et de plus heureux futurs ? Alex Kidd, pour certains, tu es Eternel, mais pour moi, sans grand entrain, ton chemin est la poubelle.

Ô mercantilisme ! Ô superficialité ! Voilà l'ode au nihilisme et à la médiocrité ! Barbie, succube au redoutable mal-être , tu n'es pour moi qu'infamie, tragédie de l'anachorète. Petite fille au cœur pur, tu as dû pleurer de tout ton cœur, face à ce cadeau impur, offert par un parent rêveur. Dès l'écran titre, on sent la daube merdissimale, j'en suis là à faire le pitre, face à cet analecte qui tourne bien mal. L’apparat du graphisme, teinté de superflu, alimente mon strabisme, damné d'un "je n'en peux plus". Trois pauvres gameplay, élimés en cinq secondes, ne donnent en rien à Barbie, l'immortalité d'une Joconde. Conduire, sur dix mètres, pour se jeter sur un magazine, me fait faire perdre foi en la Femme, et rallumer la benzédrine. Maquillage et podium, symbole de la réussite ? Ne me prend pas pour un con, ce "jeu" en rien n'a de mérite. Face au résultat, la colère s'alimente, pour te sauver Petite Fille, face à cet Enfer de Dante. Mais tel Virgile le Héros, tu peux la sauver. Toi le Parent file au trot, face à pareille médiocrité. Montre à l'éditeur mécréant, qu'un jour tout se paie, alors on te le rendra séant, à grand Amour et sans Regret.

Ô titre rageur, Ô flagornerie ! Quelle est donc cette daube, pour qui m'a-t-on pris ? Axiome d'un jeu sans idiomatique, ce gameplay est foireux, voire merdiocratique. Ô toi le footeux, ô toi l'iconoclaste ! Tes joueurs sont douteux, leur cerveau un myéloblaste. Sois donc aventureux, et cherche donc l'aventure, tournes-toi vers d'autres cieux, et de meilleurs relectures. Devant le football, je me sens interdit, jamais mis de" goal", plus je joue, plus on rit. Quatre contre quatre, avoue que c'est pas terrible, un gardien à cataracte, même pas besoin qu'on le dribble. Footix, ton jeu est foireux, tu en conviendras ; ne fais point le rageux, alors tu grandiras. L'axe d'un tout, autour du multi-joueur, me sauve du dégoût, de l'ennui et de l'horreur. Soccer mon ami, ta musique est sympathique, mais elle n'a rien à faire là, au milieu d'un jeu qui pique. Alors que dire au final, qui n'ait déjà été dit ? L'absolu de mourir, du football maudit.

Ah te revoilà, Cruelle Instigatrice! Barbie l’Épouvante, Daemonium Horribilis ! Nos derniers émois m'avaient brisé le cœur; et soudain te revoilà, j'en frémis et j'en pleure ! Jamais mes yeux n'avaient connu pareil néant; face à l'horreur du rendu, un syllogisme, et un tourment. Mais pourquoi donc, errer, dans ce chemin de torpeur ? On ne peut donc que sauter, lancer une boule, Ô Grand Malheur. La brume du chemin a brisé tout de mon âme ; l'Ecume des Titans, de mes yeux s'écoulent, de pleines larmes. Que ton récit est vide, ta pensée, inanité. Tu n'es vraiment qu'aldéhyde, et bien mal décomposée. Que dire de nos esgourdes, souillées de ton vacarme ; Cette mélopée, cette lambourde, me fait saigner et prendre mon arme. Barbie, Cruel Désamour, cette fois, c'est un Adieu. Le Poète est blême, le cœur lourd et s'en va vers d'Autres Cieux.

Ô Barbie, ma déesse, ma Vénus, ma Méduse ; tu es mon avanie, ma caresse, mon anus, confuse. Tel le Scalde cruellement oublié, j'avais tiré un trait sur toi, Ô mon Amour contrarié. Parler de toi tient donc de l'Apophasis, mais te revoilà, intellection de l'Apocalypse. Faire du shopping est ta nature principielle, c'est évident; mais cela ne te rend pas plus belle, infâme fatuité, sombre néant. Te voir sauter sur les plateformes, tel PXL sur une Sega ; amène à la délicatesse, l'impéritie d'une feuille morne, non d'une gazelle, aucun débat. Qu'importe les flammes gisantes dans un centre commercial, la congruence se veut errante, sans un effort, bien peu trivial. Certes, tu tentes de me séduire, de ton memory et tes chapitres de sirène ; mais rien ne change, je prend le pire, mon acrimonie, au cœur bien blême. Barbie, de cet épisode, tu as la plus belle de tes aventures ; je ne ferais cependant pas une ode ou moins de zèle, de ton triste futur. Tu es ma Nemesis, ma désinence, ma tendre aimée. Je te fuis, Aliénatrice, d'une transcendance, moins innervée. Qu'importe tes transformations, ou tes diamants, que tu nous lances ; tu seras ma prétérition, d'un amour navré, le cœur bien rance

Yo,C'est Dimanche, pour une fois il fait beau, alors j'ai décidé de rigoler un peu en relisant mes avis poétiques sur Gameforever (oui, je me fais rire, c'est important).Du coup, comme apparemment, ça en a fait rire quelques autres, j'ai décidé, Grand Prince, de partager mes conneries ici au Joyeux Pays des Trolls.En espérant que ça en fasse sourire un ou deux.(PS : ces avis ont été publiés surpour le Concours du Pere Fouettard où il s'agissait de défoncer les plus mauvais jeux. J'ai fait un poème par an. 2 règles : parler du jeu, et 1200 caractères maximum. Bonne lecture.)