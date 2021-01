Donc en résumé :

Super Mario 3D World (Salon : 1080p / 60ims - Portable : 720p / 60 ims)

Bowser’s Fury (Salon : 720p / 60ims - Portable : 720p / 30ims)

NintendoEverything

Selon tous les témoignages, le jeu principal importé de la Wii U fonctionne à 60 images par seconde dans les modes ancré et portable.Les rapports de points de vente comme Eurogamer et Vooks indiquent que Bowser’s Fury fonctionne à 30 images par seconde lors de la lecture portative. Il double à 60 FPS lorsqu'il est connecté. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons généralement chez Nintendo, c'est donc une information technique intéressante.En ce qui concerne la résolution, Gamereactor rapporte que Super Mario 3D World fonctionne à 1080p lorsqu'il est ancré et à 720p en mode portable. Vous vous souvenez peut-être que le titre original de la Wii U était limité à 720p.Revenant à Bowser’s Fury, Gamereactor dit que la résolution est de 720p, mais ne clarifie pas les différences entre les modes ancré et portable.