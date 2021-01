(Quand même super classe ce trailer)Bon bref, si c'est en blog, c'est que je suis encore en train de jauger la véracité de tout cela mais dans les grandes lignes : ça vient d'un des insiders de Era que je connais point mais ça a été relayé par GamesRadar donc dans le doute, on va y aller.- Kojima Productions préparerait une "Extended Edition" de Death Stranding- Prévu sur PlayStation 5 et PlayStation 4- Pourrait bien sortir cette année- Peu de chances pour une upgrade gratuite (à partir de l'original j'entends) car il y aurait du nouveau contenu scénariséVoilàPerso, ça m'étonnerait que j'y retourne même pour du contenu neuf. C'est vraiment pas le genre de jeu à faire 2 fois.

posted the 01/27/2021 at 09:59 PM by shanks