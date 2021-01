Let's Play

Petit let's play, par contre sorry, les grenouilles se sont mises à chanter (mdr c'est un truc d'habiter dans la cambrousse de Martinique) mais je ne les ai pas entendues avec mon casque sur la tête xD !Bon, comme c'est un let's play découverte, je laisse comme tel (ça reste mon premier run), et la version 4K / 60 fps devrait arriver... Quand Youtube le voudra bienDonc j'espère pas dans 4 heures non plus xD !Mais elle est interessante cette démo, je ressens l'ambiance du premier manoir de Resident Evil, de REVII et de PT de Kojima ^^ !On notera :- Aucun temps de chargement en jeu- Un bonne utilisation de l'audio 3D, sur les voix et les sons- Visiblement, y'a du Ray Tracing, mais je ne pige rien à cette technologie. J'ai trouvé les reflets dans les premières flaques au début du jeu dégueulasses... En tous cas la lumière est très jolie, avec de bonnes atmosphères ^^- La modélisation et les textures des environnements sont plutôt dans le haut du panier, mais la qualité des textures de près laisse à désirer - n'est pas gênant en tant que tel, mais c'est un jeu en vue FPS + si une version VR arrive, ça sera problématique ^^' ! Ex : La tasse avec des textures pixellisée de près.Bref, le château est quand même vachement réussi (et angoissant en tant que tel), on a hâte de le voir rempli de zombies "Next Gen"MAJ : J'ajoute une démo de GameSpot, je ne comprends pas trop pourquoi, tous les let's play sur Internet ressortent avec des couleurs différentes, et c'est celui qui ressemble le plus à ce que j'ai eu avec mon écran.Je crois qu'il y a un bug entre l'enregistrement vidéo et le HDR... Les couleurs ne sont pas aussi délavées que dans ma vido.