Bonjour à tous ! Si vous êtes en Martinique et que vous cherchez une PS5, sachez qu'il y en a de disponible chez AAAM !En effet, pour tout achat de véhicule chez A.A.A.M, vous repartirez avec une PS5 pour seulement 1 € de plus !J'pense qu'en revendant le véhicule derrière, y'a ptêt moyen que ça passe ?

posted the 01/21/2021 at 07:57 PM by suzukube