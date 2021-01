Bonjour, Mon Joy-Con a "enfin" hérité du fameux "Drift"... Au bout de 3ans de service... J'ai donc fait une demande de réparation chez Nintendo. Mais pour pouvoir continuer à jouer à ma Switch, je voudrais savoir si vous avez une manette à me recommander ou si il faut sans hésitation se diriger vers l'officielle manette Pro de Nintendo?

posted the 01/09/2021 at 02:15 PM by brother