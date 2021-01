Vidéos Diverses

J'avais envie de vous partager cet unique extrait sonore d'époque d'une des plus grosses éruptions volcaniques que l'humanité ait connu. Celle du Krakatoa en 1883 qui fut d'une puissance telle qu'elle aurait bousillé les tympans de la moitié d'un équipage d'un navire navigant à seulement 64km de là.Pour vous faire une idée, c'est comme si une vingtaine de bombes Hiroshima (ou 4 Tsar Bomba) sautaient toutes en même temps. Une explosion qui aurait été entendue à plus de 4000km selon les témoignages de l'époque. Et provoqué un tsunami de 40m de haut depuis l'épicentre. D'ailleurs pour la petite histoire, le tout premier phonographe avait été inventé en 1877. L'enregistrement que j'ai posté plus haut est donc l'un des tout premiers sons jamais enregistrés par l'homme.Je sais pas pour vous mais moi ça me terrifie rien que de l'imaginer..