On pourrait dire que nous avons terminé tout le contenu du jeu, et que nous en sommes aux dernières phases de test. Mais cela ne nous dit quand même rien sur une éventuelle date de sortie. Personnellement, je pense qu'il ne faut jamais annoncer une date avant d'avoir entre les mains une version qui pourrait effectivement sortir dans le commerce, et qui ne nécessite plus que la correction de quelques bugs.

(le trailer date d'un an...)Heureusement, il y a toujours quelqu'un sur les forums de ResetEra pour surveiller le Discord de ladite Team Cherry, et c'est ainsi que l'on apprend de la bouche du responsable marketing Matthew Griffin que l'attente pourrait bientôt toucher à sa fin :