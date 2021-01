Bonjour à tous, j’ai installé God Of War via téléchargement sur PS5 malheureusement le patch est inclus et empêche le jeu de tourner en 4K 60fps.

Petite question si je supprime le jeu de la PS5 et que je l’installe à partir d’une galette y a-t-il moyen d’empêcher le patch de se télécharger et de s’installer ou mieux peut-on supprimer le patch sans avoir à réinstaller ? C’est vraiment con de devoir jouer en 4K 30FPS ou en 1080 60 alors qu’on peut avoir les deux.

Merci.