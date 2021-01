Bonsoir à tous ^^ ! Comment fait-on pour copier les jeux PS5 sur un disque dur externe ? Je me demande si j'ai raté quelque chose, car j'en conclu que ce n'est tout simplement pas possible : les jeux PS5 restent "coincé" sur le disque interne, obligeant à les effacer, puis à les réinstaller depuis le Blu Ray et à re-télécharger les mises à jour. C'est bien cela ? C'est curieux que Sony n'est pas pensé à un système d'archivage des jeux similaire à ce qui existe sur les Xbox Series ? J'étais persuadé d'avoir lu quelque chose allant dans ce sens - je ne m'en sers pas (vive la fibre), mais vu que la question m'a été posée plusieurs fois, j'ai essayé de trouver cette option, en vain. Egalement, si je ne dis pas de bêtises, il est actuellement impossible de trouver un disque SSD compatible avec la PS5 pour d'éventuels transférer des jeux depuis le port NVME de la console ?

posted the 01/04/2021 at 03:00 AM by suzukube