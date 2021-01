Avant d'attaquer le bilan annuel - dont je vous ai livré un avant-goût avec- voici d'abord le bilan du mois de décembre.Profitant du succès du Trophée Père Fouettard, le site a enregistrépar 10 membres, soit le record mensuel d'avis postés pour cette année 2020. Un final en beauté !On retrouve évidemment beaucoup d'avis du concours dans ce bilan :... Des jeux qui ont mis tous les participants d'accord sur leurs (absences) de qualités !S'agissant de l'activité normale, Twinsen s'est lancé dans une série d'avis pour la Game Boy : à la recherche de mauvais jeux à tester, il est également tombé sur des petites pépites (...). Wizzy poursuit quant à lui sa série d'avis pour des jeux indé disponibles sur l'eshop Switch. S'il a été déçu par le tactical RPG adapté de, il a plébiscité d'autres jeux, comme- par ailleurs publication la plus relayée sur Twitter (merci au studio pour le retweet !).On retrouve également de nouveaux avis pour TheetMais le jeu du mois est assurément Demon's Souls ! On attendait l'avis du spécialiste Iglou après l'acquisition de sa PS5, et il n'a pas tardé à arriver !Notre amoureux des jeux From Software en profite également pour livrer une performance complètement dingue en faisant un Longplay en restant entièrement au niveau 1 !est également entrée dans la base de données avecCôté blogs, Twinsen a livré un test plus détaillé pour, en plus de son avis.J'en termine avec le classement des testeurs. BillHimself a eu besoin de reprendre son souffle après son titre de Père fouettard. Twinsen a lui poursuivi son activité !1 - Twinsen : 37 avis2 - BillHimself : 23 avis3 - PXL : 21 avis4 - Blondex : 10 avis5 - Wizzy : 8 avis6 - Jumpman : 6 avis7 - Iglou : 2 avis7 - Retro Kidz : 2 avis7 - Romain : 2 avis10 - Destructor : 1 avis