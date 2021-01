-Compile Heart



"Et enfin en 2021, la série Neptunia entrera dans une nouvelle phase à la suite de son 10e anniversaire. Je suis sûr que nous serons ici avec des développements surprenants vers le printemps, alors n'hésitez pas à vous en réjouir".



-Aquaplus



"Cette année aussi, nous prévoyons de sortir un ou plusieurs titres que tout le monde pourra apprécier".



-Acquire



"En 2021, nous annoncerons un tas de projets qui sont en cours depuis un certain temps."



-Atlus



"13 Sentinelles : Aegis Rim a reçu des notes élevées et de nombreuses récompenses, et a dépassé les 300 000 ventes totales dans l'année qui a suivi sa sortie.



En plus de Shin Megami Tensei V et du Project Re Fantasy (titre provisoire), qui sont en cours de développement, nous prévoyons également un projet de commémoration du "25e anniversaire de Persona" en 2021. Nous nous réjouissons de ce projet !



-Kadokawa Games



"J'ai le sentiment que 2021 sera une année où nous mettrons au défi de nouveaux titres, dont le Projet Stella (titre provisoire), et où nous annoncerons beaucoup plus de titres que d'habitude. Avec l'introduction de nouvelles consoles de jeu, Kadokawa Games va également publier activement des titres de jeux. Merci de continuer à nous soutenir cette année".



-GungHo Online Entertainment



"Nous prévoyons diverses mises à jour et pourrions même annoncer un ou plusieurs nouveaux titres, alors attendez-vous à GungHo en 2021".



-Granzella



"En 2021, nous sortirons enfin le R-Type Final 2. Et en plus des mises à jour des titres existants comme Manga Ka Keru et Hototogisu Tairan, nous prévoyons également d'annoncer de nouveaux titres, alors continuez à nous soutenir cette année aussi".



-Koei Tecmo



"Nous nous préparons à annoncer plusieurs nouveaux titres que nous avons sauvegardés et qui vous feront penser "enfin !



-Spike Chunsoft

"L'année dernière, c'était le 10e anniversaire de Danganronpa. Nous avions divers plans en préparation, mais la plupart d'entre eux ne se sont pas concrétisés. Le 10ème anniversaire se poursuit jusqu'au 11ème anniversaire, donc nous préparons des plans pour cette année également. Veuillez attendre avec impatience la ou les annonces".



-FuRyu



"Nous préparons également des choses surprenantes qui vous feront dire 'ah!', alors attendez-vous à de futurs développements.



-Mages.



En 2021, nous préparons également un tout nouveau jeu d'aventure amoureuse pour faire suite aux tant attendus Anonymous;Code and Memories Off, ainsi qu'à d'autres œuvres créées à partir de toutes sortes d'"idées folles".