Ayant vraiment de mal à faire la différence entre la versions Ray Tracing actif ou pas sur Cyberpunk 2077, j'ai cherché un comparatif et...Ma conclusion, c'est que les développeurs se démerdent quand même vachement bien avec de "faux" effets de lumières et d'ombrage O_o !Heureusement que le DLSS existe, car dans le cas contraire, le Ray Tracing est un gouffre hallucinant de performances, et parfois ça me donne même l'impression d'une D.A. différentes (excemple : le couloir de verre).Une vidéo très détaillée sur le RT dans CP2077 :Une RTX 3090 en 4K native en RT Psycho est à peine à 21 FPS dans ce jeu, ce qui rappelle à quel point le DLSS est important pour bénéficier du Ray Tracing dans ces conditions ^^ !