Bon... J'ai bien ri, mais en vrai, j'kiffe le jeu, j'vais m'y replonger à nouveau (par contre, j'ai réessayé sur Xbox One X, c'est l'enfer niveau Framerate dans les Gunfight, surtout que je me foire tout le temps en infiltration...).Cadeau, des photos du festival de Night City(images Xbox One X) :