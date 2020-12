J'ai expurgé certains développeurs qui n'ont rien dit de plus que dans l'article de Famitsu.Parmis les avis nouveaux on trouve, entre autre, le boss de Level 5 et aussi Taura de Platinum Games ( KamiyaAkihiro Hino"En 2021, je voudrais garder à l'esprit de bien faire les jeux, et avec cela comme objectif, de coopérer avec la production d'anime et d'autres médias. Cette année en particulier, il y a eu beaucoup à prendre en compte en termes de qualité de nos jeux, depuis les retards dans le calendrier jusqu'aux bugs. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous devons faire mieux, alors j'aimerais nous retrousser les manches et concentrer nos efforts. En attendant, nous avons de nouveaux titres non annoncés en préparation, et bien que je ne puisse pas encore vous donner tous les détails, les choses avancent régulièrement, donc j'espère que vous en ferez autant. En 2021, tout le personnel travaillera ensemble pour créer un divertissement que tout le monde pourra apprécier, alors gardez l'œil ouvert"."Pour 2021, nous poursuivons le développement de notre titre AA non annoncé (une stratégie RPG) et 99 Girls : Bull's Eye, dont nous n'avons révélé que le visuel clé. Le titre AA est une commande d'un éditeur, l'information sera donc annoncée par l'éditeur vers l'été ou l'automne 2021. Quant à 99, de nouvelles informations supplémentaires seront annoncées en 2022"."Bien que je n'aie rien à annoncer au stade actuel, je suis tranquillement au travail sur un jeu, donc je fais de mon mieux comme d'habitude. Et en tant que personne ayant participé à la série NieR, je suis particulièrement impatient de voir NieR Re[in]carnation et NieR Replicant ver.1.22474487139... (ce titre est difficile à écrire). J'attends avec impatience le jour où je pourrai enfin les jouer. J'attends avec impatience. Je veux aussi une PS5. J'espère pouvoir en obtenir une en 2021... Mon ambition est de gagner à la loterie de la PS5"."Nous espérons sortir un nouveau jeu au cours de la nouvelle année, alors apportez-nous votre soutien !"En 2021, nous espérons non seulement sortir des jeux amusants, mais aussi annoncer de nouveaux titres, alors continuez à apporter votre soutien à Atlus.""Nous avons l'Azure Striker Gunvolt 3 en préparation, ainsi que trois nouveaux titres en cours de développement, alors veuillez attendre avec impatience leurs annonces"."L'année prochaine, nous prévoyons de sortir Shibito Magire, la troisième entrée de la série Spirit Horror que nous avons financé avec succès, ainsi qu'un nouveau RPG de donjon. Tous deux sont des jeux qui visent à offrir de nouvelles expériences quelque peu différentes des titres que nous avons développés dans le passé"."Il y a encore beaucoup à venir pour M2 ShotTriggers, et nous préparons de nouveaux titres non seulement pour la console, mais aussi pour l'arcade. Serons-nous à la hauteur des attentes de chacun ? Je serai heureux que chacun puisse le constater par lui-même"."Les effets du nouveau coronavirus ont considérablement modifié nos habitudes. Je pense qu'il est plus puissant qu'avant. Chers lecteurs, veuillez attendre jusqu'en 2022"."2021 est le 30e anniversaire de la série Mana. Je ferai de mon mieux !""En 2021, je voudrais procéder à la préparation d'un nouveau titre.""Final Fantasy XIV : Shadowbringers - 'YoRHa : Dark Apocalypse', Gems Company, NieR Re[in]carnation, NieR Replicant ver.1.22474487139..., Babylon's Fall, et un nouveau titre non annoncé. Il y en a d'autres encore à annoncer également... Je ferai de mon mieux"."En 2021, j'aimerais sublimer un peu plus Deadly Premonition, et j'espère annoncer un nouveau développement pour le World End Syndrome publié en 2018... ah, aurons-nous le temps ?""2021 sera l'année où les Too Kyo Games rassembleront enfin toutes leurs forces pour défier le combat. Je ne peux encore rien dire en détail, mais je vous invite à consulter les prochaines nouvelles"."En plus [du World's End Club], il y aura toutes sortes d'activités pour d'autres titres en préparation. Plusieurs titres seront nouvellement annoncés ou détaillés. L'année sera plus active que 2020, alors gardez l'œil ouvert et apportez-nous votre soutien"."Travaillons-nous sur des projets ou de nouveaux titres pour les consoles de la prochaine génération ? Eh bien, nous avons déjà décidé de développer diverses choses, y compris des titres complètement nouveaux, mais cela va prendre du temps et de l'argent. C'est déjà difficile. Mais ce travail est vraiment agréable. Chaque jour, je me dis que c'est un travail amusant. Ce n'est même plus un travail ! C'est la façon ultime de vivre".