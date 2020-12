10 ans et demi de troll en tout genre sur les forums de JVC puis sur les blogs de Gameblog avant de naviguer en sous-marin depuis 2013 et l'avènement de la précédente génération sur Gamekyo.1 mètre 39 d'anaconda, c'est dur pour une seule gargouille mais on s'y fait. Et ça ouvre des portes.A part ça, je suis un fan PlayStation notoire mais je n'ai (encore) tué personne si vous vous posez réellement la question.J'ai même une U et une Vita, c'est dire si je suis dangereux.7 ans d'observations minutieuses, de prises de notes sur mon calepin, d'annotations gribouillées sur les patients les plus atteints et le diagnostic de la communauté Gamekyo n'est pas beau.Il est même dégueulasse.J'entends donc bien mener à terme le mandat qui m'a été confié et restaurer la paix et la quiétude au sein de cette vénérable institution qu'est l'Asile d'Ark... Gamekyo.J'ai la particularité d'être en total décalage de génération. Je joue encore sur PS3 à des titres de 2012 et pire encore. En ce sens, vous ne trouverez bien entendu aucune trace de ces chefs d’œuvres que sont XIII-Remake, Cyberpunk2077 ou encore Bugsnax.Bonne lecture.Logique.On est en 2020.Ce que je veux dire, c'est que c'était couru d'avance. Après MGS découvert en 2018 et un cycle de 2 ans initié sur la saga, je peux déjà vous spoiler sur le grand gagnant de 2022 …Que dire sur MGS2, aussi fort que le 1er. Magistral à tous les niveaux. J'ai même du mettre mes mains au feu pour m'empêcher d'embrayer direct sur le 3 une fois Sons of Liberty fini, c'est dire. On dirait que le jeu il est vivant tellement il arrive à véhiculer des émotions, des sentiments que peu de titres parviennent à ne-serait-ce qu'esquisser.Long vie à Kojima (Prod).Je joue toujours autant à des jeux récents tavu.Surprenant parce que je me doutais qu'il était bon, mais je ne pensais pas qu'il était en fait excellent.En sachant pour situer que mon barème se compose comme suit :- Sous-merde- Merde- Bon- Très bon- Excellent- ExceptionnelJ'ai joué à un Ratchet et un Jak&Daxter et pour ma part, Sly Racoon est clairement au-dessus, c'est tellement inspiré, le cell-shading est sublime, la VF, l'ambiance sonore, c'est juste pas méga-difficile mais ça le devient pour récupérer toutes les pièces pour avoir tous les gadgets donc ça palie plutôt bien. Du lourd déjà pour SuckerPunch à l'époque.Ca reste un très bon jeu à minima. Mais il m'a déçu sur 2 points : son dosage de la difficulté et ses environnements. J'ai joué au jeu en normal après le traumatisme vécu sur Gow 2 où j'y ai joué en difficile et dont la progression scénaristique et sa digestion au fil de l'eau a été hachée par des combats interminables et punitifs à souhait. Sauf que GoW 3, je l'ai trouvé assez simple sauf dans sa toute dernière partie. Donc ça m'a niqué le sentiment de réellement s'employer pendant une bonne partie de l'aventure. Et pour ce qui concerne les environnements, j'ai l'impression qu'on a tellement eu du caviar à ce niveau là avec le 1er et le 2ème que cela devenait compliqué de ne pas faire dans la pure redite, ainsi le voyage est moins présent. En dehors de ces 2 points, le jeu est dantesque si vous me permettez cette capcomisquation. La mise en scène, le spectaculaire, les idées de jouabilité mais bon, un peu dommage même si le niveau reste très élevé.Je m'attendais pas à une telle chute après un Max Payne culte. C'est naze en terme d'écriture, c'est naze en terme d'environnements, c'est à peine intéressant à jouer, c'est une suite qui ne sert à rien mais pire, tend même à casser le mythe si on y prête trop attention.Arrivé à me faire jouer à un jeu de combat de mon plein gré sans concourt de GHB, LSD voire même de menace de sévices physiques ou corporels, c'est fort.J'ai tenu 1h avec Raiden, j'ai pas plus apprécié que ça avec Drake ou Monsieur P. Il aurait été crédible en multi-joueur en local, malheureusement je manque de candidats par ici.L'un des premiers jeux indépendant que je voulais faire.Et ça claque à tous les niveaux dont la direction artistique qu'on ne présente plus. Bien aidé forcément par la bande-son nickel. J'ai même laissé le jeu installé sur la PS3 pour bénéficier du tableau dynamique de menu avec cette partition exquise.Il a à date la meilleure bande-son de la série, et pour une fois, je me suis laissé tenté à l'écouter après avoir terminé le jeu. Et ça, je le fais que pour les quelques jeux qui me stimulent réellement sur ce pan-là.J'aurais pu citer MGS aussi dont la piste Rescue Emma vaut à elle-seule tous les cigares du Fanfaron.J'en attendais beaucoup. Je n'ai pas été déçu. C'est très propre. Très calé. La direction artistique aurait même pu raflé la mise face à Limbo maintenant que j'y pense. La VF est une constellation de voix qu'on connaît déjà séparément mais réunie pour le meilleur. L'univers est passionnant. La jouabilité permet quasiment tout. L'IA est quali. Même le scénar' parvient à réussir là où celui d'Hitman Absolution pêche alors qu'ils ont la même structure. Poire. A savoir, un enchaînement d'assassinats avec 2-3 surprises en cours de route. Sauf que contrairement à 47, les cibles de Corvo puent la classe aussi bien par leur personnalité que leur coup de crayon ou costume taillé à la serpe. Et je n'ai même pas vu venir le twist. Une bien belle réussite.11/ Le développeur de l'année ?[/g]Incontestablement.Eh oui, j'ai enfin pu m'atteler à The Witcher sur cette tablette Surface de 2019. Et il est pas mal ce Witcher. La bande-son est ienb. La quête d'enquête avec Raymond m'a vraiment entraîné. L'univers est enivrant. Y a pas mal de fortes têtes. Mon seul véritable problème a été l'encaisser autant d'informations, ça dialogue beaucoup et j'ai du me calmer après chaque acte pendant 1 bonne semaine. On a envie de savoir qui est et qu'est ce que veut la Salamandre. Ca marche bien. Je comprends les éloges même si le RPG n'est pas spécialement mon genre de prédilection.Si j'en crois le nombre de jeux de leur portfolio que j'ai lancé :- Ratchet & Clank 3- Jak & Daxter- Sly Cooper- God of War III- Pixeljunk Shooter- PASBR- Uncharted Golden Abyss- Escape PlanIndubitablement.Après avoir fait la 1ère moitié de Fallout 3 fin 2019, je me suis mangé la seconde en début d'année et contrairement à mes craintes les plus folles, Retombées Radioactives 3, ça claque bien. Il est pas si moche dans sa mocheté crasse. Y a une « belle » ambiance qui se dégage de cette désolation. KICK-ASS. Le jeu manque surtout de jusqu'au-boutisme. On sent qu'il y a plein d'idées dans les quêtes (principales comme secondaires) mais les choix ne sont pas si radicaux que ça. Encore qu'entre le rasage thermonucléaire de Megaton ou le grand remplacement opéré à la Tour 10 centimes … IT'S GO-TIME. Mais Washington est « magnifique ». La quête principale est plein de sens puisque le but est de trouver une solution pour purifier l'eau irradié pour permettre de reconstruire une civilisation qui tient la route. Y a un juste un gros problème avec le plafond de niveau à seulement 20 qui nique une bonne composante addictive de latter les couilles à tout ce beau monde. Mais on finit péniblement par s'y faire. 150 heures utilisées efficacement pour un très bon titre.Je suis pas trop fan de l'univers de DmC. J'y joue surtout parce que j'aime les BTA que j'ai découvert via GoW y a pas si longtemps. Et il est quand même pas terrible ce DmC, je dirais que selon mon barème consolidé, c'est une merde.Après, c'est une merde mais y a du bon dans le mauvais, ¼ des boss sont au niveau, la moitié, faut tricher pour les mettre à trépas et le dernier quart sont trop faciles. Les environnements sont de mauvais goûts, c'est clair, les niveaux pas super inspiré même si j'ai plutôt pris un plaisir certain à occire les ennemis plus lambda. Et du coup, la durée de vie de 7h tombe dans les bons points. Faut pas voir le mal partout.Disons que je vois les clémentines autrement maintenant. Les lits aussi d'ailleurs.Plus sérieusement, la réputation n'est pas galvaudé. J'ai été stupéfait par bien des péripéties, le jeu est plaisant quel que soit les phases de jeu qu'il propose, il est très inspiré. Il est choquant à certains moments. L’exécution sortie de nul part en bord de route ou la scène du manoir des tarés. J'ai juste été un peu déçu par le maître-chanteur même si je comprends bien la malice de mettre quelqu'un de relativement anodin derrière cette voix. Et enfin, on a tellement loué la fin du jeu que je me doutais que ça tournait autour du sacrifice d'on sait-qui. Où comment être spoiler par soi-même. C'est un peu bizarre comme concept. Ou alors le fait que vous-savez-qui n'est pas mentionné dans aucune des suites de cette S1. Probablement.C'est pour déconner le «? ».Il est trop facile. Ou alors je suis un PGM. J'ai adoré le système de combat du XIII qui est clairement la carotte qui m'a fait joué à celui-là mais le système de combat évolue assez peu et rentre surtout dans une routine merdique. J'en viens à me demander si ça valait vraiment la peine d'en reprendre pour 38h après en avoir fait 68 sur le 1er. Surtout que la trame scénaristique est éclaté au sol. Ce que je déteste ces pirouettes sur le continuum espace-temps pour espérer accoucher d'un « truc » (on va pas dire scénar', ce serait insultant pour le Larousse) aussi naze. Au moins, dans sa grande cacophonie, FFXIII, ça restait l'aventure, le voyage, le bond en avant, le saut dans l'inconnu. Là, c'est nul, la moitié du temps, je ne prenais pas la peine de faire l'effort de suivre correctement les pourparlers dans les cinématiques, chose qui ne m'arrive jamais. Même Absolution qui vole pas bien haut de ce côté là met plus de formes, d'envie. Heureusement, y a Caïus pour sauver ce qui peut l'être. Mais en dehors du labyrinthe et des combats finaux, même un joueur aux mains carrés pourrait le finir les yeux bandées Izzy. Et dire que je vais mettre le XIII-3 en 2022, juste pour avoir le tableau complet, épisodes canoniques oblige …5. Inexploré, les Abysses dorées4. Cri Lointain 33. Déshonoré2. Le Mort-Vivant1. Rouage de Métal Solide 2 : Fils de la LibertéJe m’évertue à respecter ce proverbe.2020, ça s'est surtout passé chez moi. Et j'en ai donc profiter pour réaliser la Prophétie espérée en 2019, j'ai effectivement joué à « Fallout 3, MGS2, DMC2, Max Payne 2, Ratchet&Clank3, Dark Souls, poursuivre Skyrim, God of War III, PixelJunkShooter avant d’envisager de me mettre sur Final Fantasy XIII-2 et consort. » J'ai même fait plus parce que j'en suis bien à la moitié des jeux de 2012. J'ai dosé 20 jeux cette année, sans en bafouer une seconde l'expérience ni la digestion. Pour plus de 500h de jeu. Donc à défaut d'avoir pu voyagé ou simplement profiter des petits zizirs de la vie par delà ma demeure comme en 2019, je me suis plus que largement amusé et j'ai même mieux combler mon retard que je n'espérais. Maintenant, je ne me fais pas d'illusion. On est dans la galère jusque 2025. Minimum.Sinon, j'avais aussi noté que j'attendais TLOU, GOT, Watch Dogs Legion, CB2077, Halo Infinite et 12 minutes. Autant que 12 minutes soit reporté, pas de problème, autant les problèmes de développement de 2 jeux dont les montures de leur studio respectif remontent à 5 ans, j'aurais jamais cru. Et Halo s'en sort pas si mal avec son scandale en comparaison de ce qui arrive à Cyberbug 2020.qui attend(ait) sagement son tour depuis son acquisition il y a 3 ans. Je n'ai jamais possédé de console Nintendo, j'ai juste eu l'occasion de jouer quelques heures à différents Pokémon sur la GB Color, la GBA, la GBA SP et vite fait MK sur DS mais rien de bien folichon. J'ai hâte de démarrer ce 24 avec NSMBU. Je trahis la cause mais bon, je m'en remettrais.J'espère poursuivre mes jeux de 2012, placer MotorStorm Apocalypse, Killzone parce que je l'avais pas fini à l'époque, finir Dark Souls auquel j'ai joué 45h en 9 jours cette année, finir Skyrim, j'en suis à 233h de jeu kéblo en 2018. Et si ça avance pas mal, débuter mes jeux de 2013. J'estime que j'ai encore 2 bonnes années de PS3 avant de pouvoir envisager la 4 que je n'ai toujours pas acquise.Sinon, pour revenir momentanément via une faille en 2020, pour 2021, je suis curieux pour DeathLoop maintenant que j'ai terminé l'excellent Dishonored, alors que j'en avais rien à battre jusque là. J'attends Gotham Knights et l'Héritage de Poudlard. Je suis vachement chaud pour un Bitmap de GoW R maintenant qu'on a eu le luxe de se délecter d'un Jpeg. Et alors le Png pour officialiser le report en catastrophe de dernière minute pour 2022, je m'en pourlèche les babines d'avance. Non à part ça, je crois ni à BOTW2, ni à la Switch Pro, ni au PSVR2 en 2021 mais ça ne serait pas de refus.J'ai acheté une Xbox OneVoilà, c'est dit.- Je crois que y a une douzaine de participants qui l'ont déjà faite celle là ces 3 dernières années, tu vas pas t'y mettre, si !?J'ai envie de mettre des pains à chaque personne qui utilise cette expression.Mais elle caractérise bien 2020.