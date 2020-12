Way of life

Maître incontesté du "putaclick", je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours !Etant donné que la question que j'ai le plus souvent est "POURQUOI T'AS ACHETÉ UNE XBOX SERIES S" et surtout que je vois dans chaque comparatif des commentaires des "experts de Gamekyo" (j'vous aime putain) sur "LOL LA XBOX SERIES S ELLE VA PAS TENIR LA GEN NE VOUS FAITES PAS ARNAQUE PAR CETTE CONSOLE", je me suis senti obligé de faire cette vidéo sur Le vrai problème de la Xbox Series S.Vidéo très compliquée à réaliser, j'avais la fenêtre ouverte, du coup ma poule (ouais, ne cherchez pas à comprendre) est entrée car elle adore se mettre sur le canapé pour jouer à la PS5. Bon, je troll, mais pas tant que ça, en fait, elle aime bien la lumière de l'écran et aussi la musique "calme" de la PS5, dès que je l'allume, elle court à l'intérieur, mais j'ai trop peur qu'elle chie partout -_- !Sinon, peut-on parler du vrai problème de la PS5 : Cette DualSense ultra dur à nettoyer, et qui jauni/noirci très rapidement au niveau des grips intérieurs, c'est dingue