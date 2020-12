Date de sortie : 25 Février 2021Pour l'instant uniquement prévu sur Switch en téléchargement.Ghosts ‘n Goblins Resurrection proposera des nouveautés :-Le mode Page, permettant d’explorer le royaume des démons avec un nombre de vies infini.-Les armes ont été également refaites et des nouvelles armes , comme le marteau et le spiked-ball.-Le héros pourra aussi apprendre des compétences et des sorts, dont le Pare-feu et l’Orage.