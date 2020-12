J'ai acheté Perferct Dark sur Nintendo 64 le jour de sa sortie à l'époque. C'est Le jeu que j'ai le plus poncé sur la console et sûrement dans ma vie même. Bref, autant vous dire que je connais bien le jeu (qui avait aussi sa mouture sur Game Boy Color à l'époque pour info). La promo autour du jeu envoyait bien aussi :Hé bien, ça fait plaisir de voir que Microsoft utilise une licence Rare pour laquelle ils avaient payé cher. On a eu un excellent Killer Instinct sur Xbox One au lancement et un acceptable Battle Toads. Mais je pense que le comparatif n'a pas lieu d'être.C'était un gameplay et une philosophie de jeu avant tout. La force de ce jeux reposait sur une aventures solo en béton et un multijoueurs emblématique de ce qu'était l'ADN de la N64. Au final, ce n'était donc pas tant la licence en tant que tel avec son univers, son histoire ou ses personnages, même s'ils étaient de très bonne facture, qui a fait la grande force de ce jeu. Ce n'est pas pour rien qu'on parlait de suite spirituel à GoldenEye. Perfect Dark aurait pu se dérouler au Far West que ça n'aurait rien changé à ses qualités.Aujourd'hui l'époque à changé ; les jeux ont changé. Tout ça pour dire qu'au delà de la nostalgie, il faudra beaucoup de talent à The Initiative pour reprendre la formule et la moderniser plus que de nous raconter une simple histoire dans l'univers de Perfect Dark.Petit kiffe perso : la cover du jeu en version Jap qui fut un temps envisagé d'être nommé Red and Black sur ce territoire.