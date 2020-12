Des braqueurs dévalisent un camion chargé de PS5 à pleine vitesse sur l’autoroute.En 2020, des dizaines de camions de transports de marchandises ont été la cible de gangs bien informés, qui n’hésitent pas à recourir à la très dangereuse technique du "rollover".The Times a dénombré 27 cas de vols par "rollover" au Royaume-Uni en 2020, avec une nette accélération ces dernières semaines. Il faut dire que les fêtes de Noël approchent et le transport de luxueuses marchandises bat son plein : télévisions, téléphones portables, cosmétiques, …Succès planétaire, la dernière console de Sony est en rupture de stock dans de nombreux magasins. Le vol de tout un chargement, la semaine dernière, pourrait augmenter la pénurie outre-Manche.Les braqueurs entendent bien profiter de la fébrilité de nombreux gamers, qui craignent de ne pouvoir déposer une PS5 au pied du sapin le 24 décembre. D’où un marché de l’occasion foisonnant. Sur des sites de revente comme Leboncoin, ce sont des milliers d’annonces qui sont publiées chaque jour, parfois à des prix délirants.Cinq jours après la sortie de la console en France, un entrepôt Fedex dans la région lyonnaise avait été la cible d’un braquage. Toutes les PS5, réparties sur plusieurs palettes, avaient été dérobées. Le même jour, la BBC rapportait que des livreurs Amazon étaient suspectés d’avoir détourné des PS5 au Royaume-Uni.

Nous voulons remercier les joueurs du monde entier d’avoir fait de la #PS5 notre plus grand lancement de console. La demande pour la PS5 est sans précédent et nous tenons à vous confirmer que de nouvelles quantités de PS5 arriveront chez nos revendeurs d’ici la fin d’année. [1/2] — PlayStation France (@PlayStationFR) November 25, 2020

Like

Who likes this ?

posted the 12/09/2020 at 09:21 PM by nicolasgourry