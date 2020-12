NintendoMaster

Nouveautés de la versions 11.0.0 de la Nintendo Switch-L'application Nintendo Switch Online a désormais son icone sur le menu de la console, histoire de pouvoir accéder à toutes les fonctions en ligne de la console, de voir quels jeux sont jouables en ligne, s'il y a des offres et des nouveautés à télécharger. C'est aussi un moyen plus direct de s'abonner au service.-Si vous possédez plusieurs consoles, vous pouvez désormais activer le téléchargement automatique de vos sauvegardes dans le Cloud sur plusieurs consoles à la fois et ainsi els retrouver plus simplement en passant de l'une à l'autre. En activant cette option, le téléchargement des sauvegardes les plus récentes se fera automatiquement.-Une nouvelle fonction est disponible sur votre page utilisateur (accessible via votre icone) Elle se nomme "A quoi jouent vos amis" et, devinez quoi ? Elle permet de voir... A quoi jouent vos amis. Logique.-Vous pouvez envoyer automatiquement des captures d'écran et des vidéos de votre Switch a votre portable-Vous pouvez aussi dès à présent connecter votre Switch à un ordinateur via un câble USB de façon à y transférer les photos et les vidéos de votre choix-Quand vous téléchargez plusieurs logiciels à la fois, vous pouvez désormais choisir celui que vous voulez télécharger en premier-Pour les 35 ans de Super Mario Bros. de nouvelles icônes Mario sont disponibles pour illustrer votre profil-Vous pouvez aussi donner un nom à vos différentes configurations de boutons