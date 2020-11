Jeux Vidéo

Luke Plunkett - Kotaku

J'ai déménagé l'an dernier, et en rangeant tout, ma femme et moi avons établi une règle simple : si une chose était encore dans sa boîte 12 mois plus tard, nous nous en débarrasserions, car cela signifiait que nous ne l'utilisions jamais et donc que nous n'en avions pas besoin. Le mois dernier, j'ai vendu ma Xbox One.Je me souviens avoir fait la queue à minuit pour l'obtenir lors de son lancement en 2013, ravi de compléter ma collection de consoles nouvelle génération, juste après avoir acheté la PlayStation 4 une semaine auparavant. J'avais dépensé 550 dollars australien (340 €) - moins cher que pour une Series X aujourd'hui, mais toujours beaucoup trop pour quelqu'un avec deux jeunes enfants, un crédit immobilier et un salaire de journaliste jeux vidéo - mais je l'ai fait sans hésiter parce que les deux précédentes Xbox j'avais eu, étaient des putains de consoles, alors celle ci en valait aussi probablement la peine.Mais ce n’était pas le cas. En quelques semaines, elle amassait la poussière. En quelques mois, elle était - à l'exception d'une utilisation professionnelle de temps en temps - presque oubliée.L'étrange mis en avant précoce de Microsoft pour la télévision et les applications pour la console m'étaient inutiles en Australie. Le support Kinect était, comme il l'avait été sur la Xbox 360, je cherche encore l'utilité, et, ah oui, surtout je ne jouais à aucun jeu sur la console.Pour la première, et j’espère, la seule fois en plus de 30 ans de possession de consoles, je n'ai jamais acheté un seul jeu pour la Xbox One (on m'a parfois envoyé un code pour le travail et la console était livrée avec FIFA 14 en dématérialisé). Et je n'ai jamais eu aucune raison d'en acheter ! Les jeux multijoueurs avaient tendance à être meilleurs sur PlayStation 4, à la fois sur le plan technologique mais aussi en terme de taille de communauté, et la décision de Microsoft de supprimer ses propres studios de développement internes à la fin des années 2000, signifiait qu'il n'y avait pas non plus des exclusivités sur lesquelles se rabattre.J'ai essayé Halo 5. Je n'ai pas aimé. Les Gears of War sont sortis sur PC, alors je les ai fait la. Idem pour Forza. Fable était mort, Project Gotham était mort. Et alors que la Xbox One X promettait au moins de combler l'écart avec Sony en termes de performances, il était hors de question que j'achète une deuxième Xbox One.Et donc, lorsque nous avons déménagé l'an dernier, ma Xbox One a été l'une des premières choses à remettre dans sa boîte, et je ne me souviens même pas avoir pensé qu'elle était toujours dedans, jusqu'à ce que ma femme la trouve dans le garage et me dise: « On devrait peut-être s'en débarrasser. »Ce n’était pas une machine pas fiable comme la Xbox 360, elle n’était pas trop chère comme la PlayStation 3, ce n’était pas un mauvais concept comme la Wii U, ou une machine hors du temps comme la Dreamcast. Mais je pense que la Xbox One était la pire console que je n'ai jamais possédée simplement parce qu'elle était totalement inutile.Pourquoi cette machine a-t-elle existé, sans aucun effort de la placer au dessus - ou même au niveau - de son concurrent ? Avec pas beaucoup de gros jeux exclu, ni aucune raison technologique d'opter pour un jeu multi-plateforme sur cette console plutôt qu'à sa version PS4, ma Xbox One était à peine une console de jeu vidéo, juste une boîte noire sur laquelle j'ai dépensé 550 dollars australien, puis regretté pendant les sept années suivantes.De toute évidence, Microsoft n’a pas besoin que je leur explique quoi que ce soit. La victoire écrasante des ventes de Sony au cours de cette dernière génération, vendant plus de deux fois plus de consoles, a été construite sur la puissance de sa ludothèque, des exclusivités qui se vendent très bien, et les récents achats de Microsoft de grandes boites comme Zenimax/Bethesda montrent qu'ils ont finalement appris la leçon.Source et article original : https://kotaku.com/goodbye-to-the-xbox-one-the-most-pointless-console-i-h-1845692715