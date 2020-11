Actuellement, je suis sur Observer Redux (avec du Ray Tracing sur Xbox Series S !), un excellent thriller d'horreur que je recommande à ceux qui attendent avec impatience Cyberpunk et qui m'a rappelé P.T. dans sa structure en couloirs ^^ !Au passage, histoire de pas spammer d'article, excellent ce Bright Memory, très beau sur Xbox Series S, c'est vraiment une console capable du pire comme du meilleur, c'est marrant ^^ ! C'est plutôt encourageant pour les futurs développements spécifiques à la plateformeJ'apprécie pas mal Watch Dogs Legion... La nuit et sous la pluie. J'avoue que le Ray Tracing ça surprend (comme dans la cuisine de Observer) ^^ !Pour finir, on a enfin des vidéos de la façon dont se démerdent les jeux sur les Apple M1 (spoiler : ca ne remplacera pas votre PC/PS5)Et une "vraie" gaming room... Respect ^^ !

Who likes this ?

posted the 11/23/2020 at 03:05 AM by suzukube