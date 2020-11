Même si nous savons qu'il faut du temps aux développeurs pour prendre en main toute la puissance offerte par une nouvelle console de jeu vidéo, nous sommes surpris de la déclaration faite par Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment. Ce dernier profite d'une interview pour expliquer que la nouvelle machine du constructeur ne dévoilera pleinement son potentiel qu'en 2022, et il risque fort de s'attirer les foudres des fans avec cette déclaration maladroite. L'histoire montre que les développeurs ont progressé que la deuxième ou la troisième année. Ils ont généralement besoin de temps pour s'habituer au matériel. Donc, ce sera probablement qu'en 2022 que les joueurs verront des choses merveilleuses comme 2015 ou 2016 dans la génération précédente. Même si dans le fond, cette annonce n'est pas un mensonge, elle ne devrait pas inciter les plus réticents à se procurer une PlayStation 5 avant de longs mois maintenant. Que pensez-vous du discours de Sony?

posted the 11/20/2020 at 10:24 AM by marceaupilami